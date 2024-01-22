Бошлякова (Сидорова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бошлякова (Сидорова) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Сидоров Иван Иванович

Мать: (Сидорова) Пелагея Васильевна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бошляков Константин Тихонович

Рождение ребёнка
?.05.1886

Дочь: (Бошлякова) Федосья Константиновна

Отец ребёнка: Бошляков Константин Тихонович

Рождение ребёнка
?.11.1891

Сын: Бошляков Афанасий Константинович

Отец ребёнка: Бошляков Константин Тихонович

Рождение ребёнка
?.01.1895

Сын: Бошляков Григорий Константинович

Отец ребёнка: Бошляков Константин Тихонович

Рождение ребёнка
?.11.1897

Сын: Бошляков Матвей Константинович

Отец ребёнка: Бошляков Константин Тихонович

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