Бошлякова (Сидорова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.05.1886
Дочь: (Бошлякова) Федосья Константиновна
Отец ребёнка: Бошляков Константин Тихонович
Рождение ребёнка
?.11.1891
Сын: Бошляков Афанасий Константинович
Отец ребёнка: Бошляков Константин Тихонович
Рождение ребёнка
?.01.1895
Сын: Бошляков Григорий Константинович
Отец ребёнка: Бошляков Константин Тихонович
Рождение ребёнка
?.11.1897
Сын: Бошляков Матвей Константинович
Отец ребёнка: Бошляков Константин Тихонович