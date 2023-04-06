Ефимий (Трифонов)
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти15.01.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1819
Дочь: Наталия Ефимова
Мать ребёнка: Мария (Иосифова)
Рождение ребёнка
20.02.1822
Дочь: Дария Ефимова
Мать ребёнка: Мария (Иосифова)
Рождение ребёнка
20.02.1822
Дочь: Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Мария (Иосифова)
Рождение ребёнка
21.10.1824
Сын: Дмитрий Ефимов
Мать ребёнка: Мария (Иосифова)
Рождение ребёнка
10.07.1831
Дочь: Ефимия Ефимова
Мать ребёнка: Мария (Иосифова)
Рождение ребёнка
10.07.1831
Сын: Прокопий Ефимов
Мать ребёнка: Мария (Иосифова)
Рождение ребёнка
10.08.1832
Дочь: Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Мария (Иосифова)
Рождение ребёнка
19.01.1835
Сын: Тимофей Ефимов
Мать ребёнка: Мария (Иосифова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария (Иосифова)
Смерть
15.01.1836