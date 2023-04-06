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Ефимий (Трифонов)

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

15.01.1836

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: ?

Мать: ?

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1819

Дочь: Наталия Ефимова

Мать ребёнка: Мария (Иосифова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1822

Дочь: Дария Ефимова

Мать ребёнка: Мария (Иосифова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1822

Дочь: Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Мария (Иосифова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1824

Сын: Дмитрий Ефимов

Мать ребёнка: Мария (Иосифова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1831

Дочь: Ефимия Ефимова

Мать ребёнка: Мария (Иосифова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1831

Сын: Прокопий Ефимов

Мать ребёнка: Мария (Иосифова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1832

Дочь: Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Мария (Иосифова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1835

Сын: Тимофей Ефимов

Мать ребёнка: Мария (Иосифова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария (Иосифова)

Смерть
15.01.1836
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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