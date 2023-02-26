Мария (Иосифова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смерти29.12.1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1819
Дочь: Наталия Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий (Трифонов)
Рождение ребёнка
20.02.1822
Дочь: Дария Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий (Трифонов)
Рождение ребёнка
20.02.1822
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий (Трифонов)
Рождение ребёнка
21.10.1824
Сын: Дмитрий Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий (Трифонов)
Рождение ребёнка
10.07.1831
Дочь: Ефимия Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий (Трифонов)
Рождение ребёнка
10.07.1831
Сын: Прокопий Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий (Трифонов)
Рождение ребёнка
10.08.1832
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий (Трифонов)
Рождение ребёнка
19.01.1835
Сын: Тимофей Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий (Трифонов)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимий (Трифонов)
Смерть
29.12.1844