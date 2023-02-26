Мария (Иосифова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария (Иосифова)

Мария (Иосифова)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

29.12.1844

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1819

Дочь: Наталия Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий (Трифонов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1822

Дочь: Дария Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий (Трифонов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1822

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий (Трифонов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1824

Сын: Дмитрий Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий (Трифонов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1831

Дочь: Ефимия Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий (Трифонов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1831

Сын: Прокопий Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий (Трифонов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1832

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий (Трифонов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1835

Сын: Тимофей Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий (Трифонов)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимий (Трифонов)

Смерть
29.12.1844
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close