Лукиных Василий Крест Д. Ганькиной Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукиных Василий Крест Д. Ганькиной Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Демидова Пелагия Васильева

Мать ребёнка: Лукиных Агафья Еремеева

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Лукиных Николай Васильев

Мать ребёнка: Лукиных Агафья Еремеева

Рождение ребёнка
06.06.1837

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Лукиных Агафья Еремеева

Рождение ребёнка
20.08.1838

Сын: Лукин Лупп Васильев

Мать ребёнка: Лукиных Агафья Еремеева

Рождение ребёнка
17.09.1839

Сын: Лукиных Дормидонт Васильев

Мать ребёнка: Лукиных Агафья Еремеева

Рождение ребёнка
Около ?.10.1840

Сын: Лукиных Иосиф Васильев

Мать ребёнка: Лукиных Агафья Еремеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Лукиных Агафья Еремеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильеаа

Мать ребёнка: Лукиных Агафья Еремеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Созонова Матрона Васильева

Мать ребёнка: Лукиных Агафья Еремеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукиных Агафья Еремеева

Смерть
Неизвестно
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