Лукиных Василий Крест Д. Ганькиной Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Демидова Пелагия Васильева
Мать ребёнка: Лукиных Агафья Еремеева
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Лукиных Агафья Еремеева
Рождение ребёнка
06.06.1837
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Лукиных Агафья Еремеева
Рождение ребёнка
20.08.1838
Сын: Лукин Лупп Васильев
Мать ребёнка: Лукиных Агафья Еремеева
Рождение ребёнка
17.09.1839
Сын: Лукиных Дормидонт Васильев
Мать ребёнка: Лукиных Агафья Еремеева
Рождение ребёнка
Около ?.10.1840
Мать ребёнка: Лукиных Агафья Еремеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Лукиных Агафья Еремеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Васильеаа
Мать ребёнка: Лукиных Агафья Еремеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Созонова Матрона Васильева
Мать ребёнка: Лукиных Агафья Еремеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукиных Агафья Еремеева
Смерть
Неизвестно