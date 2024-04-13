Герасимович Стефан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герасимович Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Герасимович Никифор Стефанович
Мать ребёнка: Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
30.05.1872
Дочь: Герасимович Феодора Стефановна
Мать ребёнка: Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Герасимович Петр Стефанович
Мать ребёнка: Фекла Васильевна
В архивных документах есть запись о рождении Герасимовича Викентия Стефановича 13.10.1873. Возможна ошибка в дате рождения или Петр - сын Степана, а Викентий - сын Стефана.
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Герасимович Устина Стефановна
Мать ребёнка: Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
25.02.1878
Дочь: Герасимович Мария Стефановна
Мать ребёнка: Фекла Васильевна
Смерть
Неизвестно