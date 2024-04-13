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Герасимович Стефан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасимович Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Герасимович Никифор Стефанович

Мать ребёнка: Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
30.05.1872

Дочь: Герасимович Феодора Стефановна

Мать ребёнка: Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Герасимович Петр Стефанович

Мать ребёнка: Фекла Васильевна

В архивных документах есть запись о рождении Герасимовича Викентия Стефановича 13.10.1873. Возможна ошибка в дате рождения или Петр - сын Степана, а Викентий - сын Стефана.
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Герасимович Устина Стефановна

Мать ребёнка: Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
25.02.1878

Дочь: Герасимович Мария Стефановна

Мать ребёнка: Фекла Васильевна

Смерть
Неизвестно

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