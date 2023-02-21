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Мозалевская Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1921

Дата смерти

06.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1945

Сын: Фрейнд Вячеслав Гергардович

Отец ребёнка: Фрейнд Гергард Генрихович

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
06.11.1947

Дочь: Фрейнд Генриетта Гергардовна

Отец ребёнка: Фрейнд Гергард Генрихович

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
05.08.1952

Дочь: Титова Светлана Гергардовна

Отец ребёнка: Фрейнд Гергард Генрихович

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрейнд Гергард Генрихович

Смерть
06.07.1984
Березники, город Березники, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Березники, город Березники, Пермский край
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