Мозалевская Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1921
Дата смерти06.07.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1945
Сын: Фрейнд Вячеслав Гергардович
Отец ребёнка: Фрейнд Гергард Генрихович
Рождение ребёнка
06.11.1947
Дочь: Фрейнд Генриетта Гергардовна
Отец ребёнка: Фрейнд Гергард Генрихович
Рождение ребёнка
05.08.1952
Дочь: Титова Светлана Гергардовна
Отец ребёнка: Фрейнд Гергард Генрихович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1984
Похороны
Неизвестно