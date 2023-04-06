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Акулина Фомина

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Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: Варвара Григорьева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1720

Дочь: Акулина Ананьина

Отец ребёнка: Ананья Федоров

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Ерофей Ананьин

Отец ребёнка: Ананья Федоров

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Домна Ананьина

Отец ребёнка: Ананья Федоров

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.09.1728

Дочь: Феодора Ананьина

Отец ребёнка: Ананья Федоров

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Соломонида Ананьина

Отец ребёнка: Ананья Федоров

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананья Федоров

Смерть
Неизвестно
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