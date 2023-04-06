Акулина Фомина
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: Варвара Григорьева
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Акулина Ананьина
Отец ребёнка: Ананья Федоров
Рождение ребёнка
1723
Сын: Ерофей Ананьин
Отец ребёнка: Ананья Федоров
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Домна Ананьина
Отец ребёнка: Ананья Федоров
Рождение ребёнка
11.09.1728
Дочь: Феодора Ананьина
Отец ребёнка: Ананья Федоров
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Соломонида Ананьина
Отец ребёнка: Ананья Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананья Федоров
Смерть
Неизвестно