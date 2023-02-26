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Наталия Иванова

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Место рождения

д.Кашкурино

Дата рождения

1825

Дата смерти

04.09.1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Кашкурино
Бракосочетание
09.05.1843

Муж: Алексей Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
04.09.1843
д.Тимошаты
Похороны
Неизвестно
ни Житчецском кладбище
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