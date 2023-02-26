Наталия Иванова
Место рожденияд.Кашкурино
Дата рождения1825
Дата смерти04.09.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Кашкурино
Бракосочетание
09.05.1843
Муж: Алексей Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
04.09.1843
д.Тимошаты
Похороны
Неизвестно
ни Житчецском кладбище