Никитин Максим Мокеевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1802 ст.
Дата смерти20.01.1860 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Никитина (Мокеева) Надежда Максимовна
Мать ребёнка: Гордеева-Федорова (Иларионова) Евдокия Ивановна
Сын: Никитин (Мокеев) Андрей Максимович
Мать ребёнка: Гордеева-Федорова (Иларионова) Евдокия Ивановна
Сын: Никитин (Мокеев) Василий Максимович
Мать ребёнка: Гордеева-Федорова (Иларионова) Евдокия Ивановна
Сын: Никитин (Мокеев) Иоанн (Иван) Максимович
Мать ребёнка: Гордеева-Федорова (Иларионова) Евдокия Ивановна
Сын: Никитин (Мокеев) Алексей Максимович
Мать ребёнка: Фаддеева-Аврамова-Григорьева (Павлова) Дарья Симеоновна
Дочь: Никитина (Мокеева) Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Фаддеева-Аврамова-Григорьева (Павлова) Дарья Симеоновна
Сын: Никитин (Мокеев) Филипп Максимович
Мать ребёнка: Фаддеева-Аврамова-Григорьева (Павлова) Дарья Симеоновна
Сын: Никитин (Мокеев) Николай Максимович
Мать ребёнка: Фаддеева-Аврамова-Григорьева (Павлова) Дарья Симеоновна
Сын: Никитин (Мокеев) Иоанн (Иван) Максимович
Мать ребёнка: Фаддеева-Аврамова-Григорьева (Павлова) Дарья Симеоновна