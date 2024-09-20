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Никитин Максим Мокеевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.08.1802 ст.

Дата смерти

20.01.1860 ст.

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1773 г.р.

Жена

1819 г.р.
1817 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1802 ст.

Отец: Никитин Мокей Никитич

Мать: Иванова (Тимофеева) Пелагея Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.11.1841 ст.

Жена: Гордеева-Федорова (Иларионова) Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1842 ст.

Дочь: Никитина (Мокеева) Надежда Максимовна

Мать ребёнка: Гордеева-Федорова (Иларионова) Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1844 ст.

Сын: Никитин (Мокеев) Андрей Максимович

Мать ребёнка: Гордеева-Федорова (Иларионова) Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1846 ст.

Сын: Никитин (Мокеев) Василий Максимович

Мать ребёнка: Гордеева-Федорова (Иларионова) Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1848 ст.

Сын: Никитин (Мокеев) Иоанн (Иван) Максимович

Мать ребёнка: Гордеева-Федорова (Иларионова) Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.02.1849 ст.

Жена: Фаддеева-Аврамова-Григорьева (Павлова) Дарья Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Никитин (Мокеев) Алексей Максимович

Мать ребёнка: Фаддеева-Аврамова-Григорьева (Павлова) Дарья Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.02.1853 ст.

Дочь: Никитина (Мокеева) Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Фаддеева-Аврамова-Григорьева (Павлова) Дарья Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1856 ст.

Сын: Никитин (Мокеев) Филипп Максимович

Мать ребёнка: Фаддеева-Аврамова-Григорьева (Павлова) Дарья Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1857 ст.

Сын: Никитин (Мокеев) Николай Максимович

Мать ребёнка: Фаддеева-Аврамова-Григорьева (Павлова) Дарья Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.09.1859 ст.

Сын: Никитин (Мокеев) Иоанн (Иван) Максимович

Мать ребёнка: Фаддеева-Аврамова-Григорьева (Павлова) Дарья Симеоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.01.1860 ст.
Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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