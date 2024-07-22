Никитина Ирина Мокеевна
Место рождения
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Бракосочетание
12.02.1823 ст.
Рождение ребёнка
02.07.1827 ст.
Сын: Михайлов-Самойлов (Васильев) Антон Дмитриевич
Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
12.08.1828 ст.
Сын: Михайлов-Самойлов (Васильев) Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
16.04.1833 ст.
Сын: Михайлов-Самойлов (Васильев) Феодор Дмитриевич
Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно