Никитина Ирина Мокеевна 1804 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Никитина Ирина Мокеевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: Никитин Мокей Никитич

Мать: Иванова (Тимофеева) Пелагея Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.02.1823 ст.

Муж: Самойлов (Михайлов) Дмитрий Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.07.1827 ст.

Сын: Михайлов-Самойлов (Васильев) Антон Дмитриевич

Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Дмитрий Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1828 ст.

Сын: Михайлов-Самойлов (Васильев) Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Дмитрий Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1833 ст.

Сын: Михайлов-Самойлов (Васильев) Феодор Дмитриевич

Отец ребёнка: Самойлов (Михайлов) Дмитрий Васильевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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