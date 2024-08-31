Ширяевская (Коркунова) Анна Евфимиева
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяевский Николай Иоакинфов
Отец ребёнка: Ширяевский Иоакинф Стефанов
Рождение ребёнка
31.10.1865 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ширяевский Иоакинф Стефанов
Рождение ребёнка
03.04.1869
Сын: Ширяевский Иосиф Иоакинфов
Отец ребёнка: Ширяевский Иоакинф Стефанов
Смерть
Неизвестно