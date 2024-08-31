Ширяевская (Коркунова) Анна Евфимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяевская (Коркунова) Анна Евфимиева

Место рождения

Клыково, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыково, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяевский Николай Иоакинфов

Отец ребёнка: Ширяевский Иоакинф Стефанов

Писунинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.10.1865 ст.

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Отец ребёнка: Ширяевский Иоакинф Стефанов

Писунинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.04.1869

Сын: Ширяевский Иосиф Иоакинфов

Отец ребёнка: Ширяевский Иоакинф Стефанов

Писунинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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