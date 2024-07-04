Ширяевский Иоакинф Стефанов
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Ширяевский Стефан Симеонов
Мать: Ширяевская Настасья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширяевский Николай Иоакинфов
Мать ребёнка: Ширяевская (Коркунова) Анна Евфимиева
Рождение ребёнка
31.10.1865 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ширяевская (Коркунова) Анна Евфимиева
Рождение ребёнка
03.04.1869
Сын: Ширяевский Иосиф Иоакинфов
Мать ребёнка: Ширяевская (Коркунова) Анна Евфимиева
Смерть
Неизвестно