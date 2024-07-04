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Ширяевский Иоакинф Стефанов

Место рождения

Писунинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Ширяевский Стефан Симеонов

Мать: Ширяевская Настасья

Писунинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяевский Николай Иоакинфов

Мать ребёнка: Ширяевская (Коркунова) Анна Евфимиева

Писунинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.10.1865 ст.

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Мать ребёнка: Ширяевская (Коркунова) Анна Евфимиева

Писунинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.04.1869

Сын: Ширяевский Иосиф Иоакинфов

Мать ребёнка: Ширяевская (Коркунова) Анна Евфимиева

Писунинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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