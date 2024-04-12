Новопашенная (Икрина) Настасья Иванова
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Икрин Иван Васильевич
Бракосочетание
30.01.1819
Рождение ребёнка
03.03.1820
Сын: Новопашенной Капитон Флоров
Отец ребёнка: Новопашенной Флор Васильев
Рождение ребёнка
11.04.1821
Сын: Новопашенной Трофим Флоров
Отец ребёнка: Новопашенной Флор Васильев
Рождение ребёнка
07.08.1824
Сын: Новопашенной Емельан Флоров
Отец ребёнка: Новопашенной Флор Васильев
Рождение ребёнка
10.05.1828
Сын: Новопашенной Симон Флоров
Отец ребёнка: Новопашенной Флор Васильев
Смерть
Неизвестно