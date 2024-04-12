Новопашенная (Икрина) Настасья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Икрина) Настасья Иванова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Икрин Иван Васильевич

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1819

Муж: Новопашенной Флор Васильев

Рождение ребёнка
03.03.1820

Сын: Новопашенной Капитон Флоров

Отец ребёнка: Новопашенной Флор Васильев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.04.1821

Сын: Новопашенной Трофим Флоров

Отец ребёнка: Новопашенной Флор Васильев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.08.1824

Сын: Новопашенной Емельан Флоров

Отец ребёнка: Новопашенной Флор Васильев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1828

Сын: Новопашенной Симон Флоров

Отец ребёнка: Новопашенной Флор Васильев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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