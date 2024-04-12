Новопашенной Флор Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти28.02.1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Бракосочетание
30.01.1819
Рождение ребёнка
03.03.1820
Сын: Новопашенной Капитон Флоров
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Иванова
Рождение ребёнка
11.04.1821
Сын: Новопашенной Трофим Флоров
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Иванова
Рождение ребёнка
07.08.1824
Сын: Новопашенной Емельан Флоров
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Иванова
Смерть
28.02.1828
Причина смерти: горячкою
Рождение ребёнка
10.05.1828
Сын: Новопашенной Симон Флоров
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Иванова