Новопашенной Флор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовопашенной Флор Васильев

Новопашенной Флор Васильев

avatar

Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

28.02.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Новопашенной Василий Митрофанов

Мать: Новопашенная Настасья Васильева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1819

Жена: Новопашенная Настасья Иванова

Рождение ребёнка
03.03.1820

Сын: Новопашенной Капитон Флоров

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Иванова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.04.1821

Сын: Новопашенной Трофим Флоров

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Иванова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.08.1824

Сын: Новопашенной Емельан Флоров

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Иванова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
28.02.1828
Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: горячкою
Рождение ребёнка
10.05.1828

Сын: Новопашенной Симон Флоров

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Иванова

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close