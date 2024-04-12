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Новопашенной Василий Митрофанов

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Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

05.01.1822

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Новопашенной Митрофан

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Елена Васильева

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Васильева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Новопашенной Иаков Васильев

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Васильева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Новопашенной Флор Васильев

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Васильева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.07.1802

Сын: Новопашенной Иокинф (Иоаким) Васильев

Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Васильева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новопашенная Настасья Васильева

Смерть
05.01.1822
Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от удушья
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