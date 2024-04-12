Новопашенной Василий Митрофанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти05.01.1822
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Новопашенной Митрофан
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Елена Васильева
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Новопашенной Иаков Васильев
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Новопашенной Флор Васильев
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Васильева
Рождение ребёнка
16.07.1802
Сын: Новопашенной Иокинф (Иоаким) Васильев
Мать ребёнка: Новопашенная Настасья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1822
Причина смерти: от удушья