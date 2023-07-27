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Икрин Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

После 1793

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Икрин Василий Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Новопашенная (икрина) Лукия Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Новопашенная Настасья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
После 1793
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