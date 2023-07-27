Икрин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиПосле 1793
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Икрин Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Новопашенная (икрина) Лукия Иванова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Новопашенная Настасья Иванова
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
После 1793