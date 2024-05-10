Китаев Александр Леонидович 09.07.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Китаев Александр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1947

Отец: Китаев Леонид Иванович

Мать: Китаева (Семёнова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Китаев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Китаева (Федосеенко) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Китаев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Китаева (Федосеенко) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
26.06.1979

Сын: Китаев Максим Александрович

Мать ребёнка: Китаева (Федосеенко) Александра Михайловна

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