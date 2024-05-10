Китаев Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1947
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Китаев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Китаева (Федосеенко) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Китаев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Китаева (Федосеенко) Александра Михайловна
Рождение ребёнка
26.06.1979
Сын: Китаев Максим Александрович
Мать ребёнка: Китаева (Федосеенко) Александра Михайловна