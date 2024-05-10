Китаева (Федосеенко) Александра Михайловна 18.12.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Китаева (Федосеенко) Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1946

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1946

Отец: Федосеенко Михаил Иванович

Мать: Федосеенко (Колотушкина) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Китаев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Китаев Александр Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Китаев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Китаев Александр Леонидович

Рождение ребёнка
26.06.1979

Сын: Китаев Максим Александрович

Отец ребёнка: Китаев Александр Леонидович

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