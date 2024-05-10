Китаева (Федосеенко) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Китаев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Китаев Александр Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Китаев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Китаев Александр Леонидович
Рождение ребёнка
26.06.1979
Сын: Китаев Максим Александрович
Отец ребёнка: Китаев Александр Леонидович