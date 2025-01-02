Митрофанова (Корытова) Екатерина
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецКорытов Василий06.04.1878 г.р.
МатьКорытова (Дурандикова) Евдокия1877 г.р.
Супруги
Митрофанов Иван1906 г.р.
Дети
Мареева (Митрофанова) ЛюдмилаНеизвестно г.р.
(Митрофанова) АльбинаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корытов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Митрофанова) Альбина
Отец ребёнка: Митрофанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мареева (Митрофанова) Людмила
Отец ребёнка: Митрофанов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митрофанов Иван
Смерть
Неизвестно