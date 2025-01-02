Митрофанова (Корытова) Екатерина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Митрофанова (Корытова) Екатерина

Автор
АД
Дымова А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Корытов Василий06.04.1878 г.р.
Мать
Корытова (Дурандикова) Евдокия1877 г.р.
Супруги
Митрофанов Иван1906 г.р.
Дети
Мареева (Митрофанова) ЛюдмилаНеизвестно г.р.
(Митрофанова) АльбинаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корытов Василий

Мать: Корытова (Дурандикова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Митрофанова) Альбина

Отец ребёнка: Митрофанов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мареева (Митрофанова) Людмила

Отец ребёнка: Митрофанов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Иван

Смерть
Неизвестно

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