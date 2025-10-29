Михалков Сергей Владимирович
мужской, родился 13.03.1913, Москва, город федерального значения Москва
умер 27.08.2009, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Кончаловская Наталья Петровна06.01.1903 г.р.
Дети
Кончаловский (Михайлов) Андрей Сергеевич20.08.1937 г.р.
Михалков Никита Сергеевич21.10.1945 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
20.08.1937
Сын: Кончаловский (Михайлов) Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Кончаловская Наталья Петровна
Рождение ребёнка
21.10.1945
Сын: Михалков Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Кончаловская Наталья Петровна
Смерть
27.08.2009