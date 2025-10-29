Михалков Сергей Владимирович 13.03.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Михалков Сергей Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.03.1913, Москва, город федерального значения Москва

умер 27.08.2009, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Кончаловская Наталья Петровна06.01.1903 г.р.
Дети
Кончаловский (Михайлов) Андрей Сергеевич20.08.1937 г.р.
Михалков Никита Сергеевич21.10.1945 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
1936

Жена: Кончаловская Наталья Петровна

Рождение ребёнка
20.08.1937

Сын: Кончаловский (Михайлов) Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Кончаловская Наталья Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
21.10.1945

Сын: Михалков Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Кончаловская Наталья Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
27.08.2009
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.