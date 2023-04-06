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Гурентьевъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.02.1862

Дата смерти

07.01.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1862

Отец: Гурентьевъ Николай

Мать: Гурентьева Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.02.1883

Жена: Любимова Гурентьева Раиса Матвеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1883

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Любимова Гурентьева Раиса Матвеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Гурентьевъ Александръ

Мать ребёнка: Любимова Гурентьева Раиса Матвеева

Рождение ребёнка
05.06.1893

Сын: Гурентьевъ Виссарионъ (Василий)

Мать ребёнка: Любимова Гурентьева Раиса Матвеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1896

Дочь: Аполлинария

Мать ребёнка: Любимова Гурентьева Раиса Матвеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1898

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Любимова Гурентьева Раиса Матвеева

4-й Усерганской волости хутора Новотроицкаго
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурентьевъ Иванъ

Мать ребёнка: Любимова Гурентьева Раиса Матвеева

Смерть
07.01.1914
Михайловка
Причина смерти: Отъ заворота кишекъ
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