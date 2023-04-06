Гурентьевъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения07.02.1862
Дата смерти07.01.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1862
Отец: Гурентьевъ Николай
Мать: Гурентьева Анна
Бракосочетание
11.02.1883
Рождение ребёнка
04.11.1883
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Любимова Гурентьева Раиса Матвеева
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Любимова Гурентьева Раиса Матвеева
Рождение ребёнка
05.06.1893
Сын: Гурентьевъ Виссарионъ (Василий)
Мать ребёнка: Любимова Гурентьева Раиса Матвеева
Рождение ребёнка
03.01.1896
Дочь: Аполлинария
Мать ребёнка: Любимова Гурентьева Раиса Матвеева
Рождение ребёнка
22.07.1898
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Любимова Гурентьева Раиса Матвеева
4-й Усерганской волости хутора Новотроицкаго
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурентьевъ Иванъ
Мать ребёнка: Любимова Гурентьева Раиса Матвеева
Смерть
07.01.1914
Михайловка
Причина смерти: Отъ заворота кишекъ