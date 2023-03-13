Любимова Гурентьева Раиса Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова Гурентьева Раиса Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Любимовъ Матвѣй

Мать: Любимова Ѳеодосія

Бракосочетание
11.02.1883

Муж: Гурентьевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1883

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Гурентьевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Гурентьевъ Александръ

Отец ребёнка: Гурентьевъ Федоръ

Рождение ребёнка
05.06.1893

Сын: Гурентьевъ Виссарионъ (Василий)

Отец ребёнка: Гурентьевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1896

Дочь: Аполлинария

Отец ребёнка: Гурентьевъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1898

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Гурентьевъ Федоръ

4-й Усерганской волости хутора Новотроицкаго
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гурентьевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гурентьевъ Федоръ

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