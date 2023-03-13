Любимова Гурентьева Раиса Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Любимовъ Матвѣй
Мать: Любимова Ѳеодосія
Бракосочетание
11.02.1883
Муж: Гурентьевъ Федоръ
Рождение ребёнка
04.11.1883
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Гурентьевъ Федоръ
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Гурентьевъ Федоръ
Рождение ребёнка
05.06.1893
Сын: Гурентьевъ Виссарионъ (Василий)
Отец ребёнка: Гурентьевъ Федоръ
Рождение ребёнка
03.01.1896
Дочь: Аполлинария
Отец ребёнка: Гурентьевъ Федоръ
Рождение ребёнка
22.07.1898
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Гурентьевъ Федоръ
4-й Усерганской волости хутора Новотроицкаго
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гурентьевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гурентьевъ Федоръ