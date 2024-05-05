Реутова (Гостева) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1960
Рождение ребёнка
30.09.1981
Сын: Реутов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Реутов Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.08.1984
Сын: Реутов Александр Владимирович
Отец ребёнка: Реутов Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.11.1986
Дочь: Милешина (Реутова) Лилия Владимировна
Отец ребёнка: Реутов Владимир Дмитриевич