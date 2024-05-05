Реутова (Гостева) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутова (Гостева) Валентина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1960

Отец: Гостев Федор Иванович

Мать: Гостева (Зинченко) Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
30.09.1981

Сын: Реутов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Реутов Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.08.1984

Сын: Реутов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Реутов Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.11.1986

Дочь: Милешина (Реутова) Лилия Владимировна

Отец ребёнка: Реутов Владимир Дмитриевич

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