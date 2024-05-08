Реутов Владимир Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутов Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1959

Отец: Реутов Дмитрий Петрович

Мать: Реутова (Белоусова) Вера Федоровна

Рождение ребёнка
30.09.1981

Сын: Реутов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Реутова (Гостева) Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
24.08.1984

Сын: Реутов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Реутова (Гостева) Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
04.11.1986

Дочь: Милешина (Реутова) Лилия Владимировна

Мать ребёнка: Реутова (Гостева) Валентина Федоровна

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