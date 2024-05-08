Реутов Владимир Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1959
Рождение ребёнка
30.09.1981
Сын: Реутов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Реутова (Гостева) Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
24.08.1984
Сын: Реутов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Реутова (Гостева) Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
04.11.1986
Дочь: Милешина (Реутова) Лилия Владимировна
Мать ребёнка: Реутова (Гостева) Валентина Федоровна