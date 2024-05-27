Лодейщиков Терентий Фирсов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лодейщикова) Акилина Терентьева
Мать ребёнка: (Лодейщикова) Наталья Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1800
Сын: Лодейщиков Михаил Терентьев
Мать ребёнка: (Лодейщикова) Наталья Терентьева
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Лодейщикова) Матрона Терентьева
Мать ребёнка: (Лодейщикова) Наталья Терентьева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Лодейщиков Андрей Терентьев
Мать ребёнка: (Лодейщикова) Наталья Терентьева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Лодейщиков Алексей Терентьев
Мать ребёнка: (Лодейщикова) Наталья Терентьева
Смерть
Неизвестно