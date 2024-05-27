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Лодейщиков Терентий Фирсов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Лодейщиков Фирс Самойлов

Мать: (Лодейщикова) Ульяна Сидорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лодейщикова) Акилина Терентьева

Мать ребёнка: (Лодейщикова) Наталья Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Лодейщикова) Наталья Терентьева

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Лодейщиков Михаил Терентьев

Мать ребёнка: (Лодейщикова) Наталья Терентьева

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Лодейщикова) Матрона Терентьева

Мать ребёнка: (Лодейщикова) Наталья Терентьева

Рождение ребёнка
1806

Сын: Лодейщиков Андрей Терентьев

Мать ребёнка: (Лодейщикова) Наталья Терентьева

Рождение ребёнка
1806

Сын: Лодейщиков Алексей Терентьев

Мать ребёнка: (Лодейщикова) Наталья Терентьева

Смерть
Неизвестно

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