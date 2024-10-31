Акопов Гарегин Александрович
Место рожденияМартунинский район, г. Карабах
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тер-Осипян Александр
Мать: Мать Гарегина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Акопов Аркадий Герасимович
Мать ребёнка: Акопова (Агасарова) Ася Петровна
Рождение ребёнка
22.08.1929
Мать ребёнка: Акопова (Агасарова) Ася Петровна
Смерть
Неизвестно