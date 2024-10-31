Акопов Гарегин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акопов Гарегин Александрович

Место рождения

Мартунинский район, г. Карабах

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тер-Осипян Александр

Мать: Мать Гарегина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акопова (Агасарова) Ася Петровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Акопов Аркадий Герасимович

Мать ребёнка: Акопова (Агасарова) Ася Петровна

Рождение ребёнка
22.08.1929

Сын: Акопов Жорж Герасимович

Мать ребёнка: Акопова (Агасарова) Ася Петровна

Смерть
Неизвестно

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