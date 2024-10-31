Акопов Жорж Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкопов Жорж Герасимович

Акопов Жорж Герасимович

Место рождения

Респ. Узбекистан, г. Коканд

Дата рождения

22.08.1929

Дата смерти

14.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1929

Отец: Акопов Гарегин Александрович

Мать: Акопова (Агасарова) Ася Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акопова (Дальянц) Тамара Амбарцумовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лалаянц (Акопова) Лилия Георгиевна

Мать ребёнка: Акопова (Дальянц) Тамара Амбарцумовна

Рождение ребёнка
09.03.1964

Сын: Акопов Артём Жоржевич

Мать ребёнка: Акопова (Дальянц) Тамара Амбарцумовна

Смерть
14.04.1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.