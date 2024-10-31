Акопов Жорж Герасимович
Место рожденияРесп. Узбекистан, г. Коканд
Дата рождения22.08.1929
Дата смерти14.04.1994
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лалаянц (Акопова) Лилия Георгиевна
Мать ребёнка: Акопова (Дальянц) Тамара Амбарцумовна
Рождение ребёнка
09.03.1964
Мать ребёнка: Акопова (Дальянц) Тамара Амбарцумовна
Смерть
14.04.1994