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Еремин Иосиф Петрович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.09.1897

Дата смерти

После 18.11.1933

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1897

Отец: Еремин Пётр Степанович

Мать: Еремина Наталья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
19.09.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестная: ставропольская мещанка Наталья Петровна Машкова
Восприемник
15.07.1918
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Александр Николаевич Еремин
Восприемник
06.08.1918
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Виктор Фёдорович Еремин
Бракосочетание
До 16.02.1920

Жена: Еремина Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Иосифовна

Мать ребёнка: Еремина Мария Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Еремин Вениамин Иосифович

Мать ребёнка: Еремина Мария Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 18.11.1933
в метрике отметка о выдаче свидетельства
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