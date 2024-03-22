Еремин Иосиф Петрович
Место рождения
Дата рождения18.09.1897
Дата смертиПосле 18.11.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1897
Крещение
19.09.1897
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестная: ставропольская мещанка Наталья Петровна Машкова
Восприемник
15.07.1918
Александр Николаевич Еремин
Восприемник
06.08.1918
Виктор Фёдорович Еремин
Бракосочетание
До 16.02.1920
Жена: Еремина Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Иосифовна
Мать ребёнка: Еремина Мария Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Еремин Вениамин Иосифович
Мать ребёнка: Еремина Мария Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 18.11.1933
в метрике отметка о выдаче свидетельства