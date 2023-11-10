Еремина (Климушкина) Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения14.04.1900
Дата смертиПосле 14.04.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1900
Крещение
15.04.1900
Восприемники: Фёдор Филиппович Маслов, Мария Степановна Гребнева (Савкина)
Восприемник
25.07.1914
Олимпиада Ильинична Климушкина
Восприемник
07.02.1918
Александр Константинович Климушкин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 14.04.1960
в метрике отметка о выдаче свидетельства