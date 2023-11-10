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Еремина (Климушкина) Мария Ильинична

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.04.1900

Дата смерти

После 14.04.1960

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1900

Отец: Климушкин-Лукьянов Илья Гаврилович

Мать: Климушкина-Лукьянова Мария Филипповна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
15.04.1900
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Фёдор Филиппович Маслов, Мария Степановна Гребнева (Савкина)
Восприемник
25.07.1914
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Олимпиада Ильинична Климушкина
Восприемник
07.02.1918
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Александр Константинович Климушкин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 14.04.1960
в метрике отметка о выдаче свидетельства
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