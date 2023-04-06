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Овсянкина Федора Демидова

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

13.01.1855

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1846

Муж: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1847

Дочь: Ульяния Антипова

Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1849

Дочь: Евдокия Антипова

Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1853

Сын: Георгий Антипов

Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1854

Сын: Овсянкин Стефан (Антонов)

Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.01.1855
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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