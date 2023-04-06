Овсянкина Федора Демидова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти13.01.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1846
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.12.1847
Дочь: Ульяния Антипова
Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1849
Дочь: Евдокия Антипова
Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1853
Сын: Георгий Антипов
Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1854
Сын: Овсянкин Стефан (Антонов)
Отец ребёнка: Овсянкин Антипий (Антоний) Захаров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.01.1855
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.