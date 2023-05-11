Бахтин Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтин Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахтин Павел

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.11.1907

Дочь: Варвара Павловна

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
25.02.1909

Сын: Бахтин Павел Николаевич

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бахтин Степан Николаевия

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Михайловна

Смерть
Неизвестно
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