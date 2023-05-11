Бахтин Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бахтин Павел
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.11.1907
Дочь: Варвара Павловна
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
25.02.1909
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Михайловна
Смерть
Неизвестно