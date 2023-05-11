Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1907

Дочь: Варвара Павловна

Отец ребёнка: Бахтин Николай Павлович

Рождение ребёнка
25.02.1909

Сын: Бахтин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Бахтин Николай Павлович

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Бахтин Степан Николаевия

Отец ребёнка: Бахтин Николай Павлович

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтин Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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