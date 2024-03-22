Леонова (Халева) Наталья Нестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонова (Халева) Наталья Нестровна

Леонова (Халева) Наталья Нестровна

Место рождения

Большой Самовец, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

11.08.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1877 ст.

Отец: Халев Нестор Герасимов

Мать: Халева Параскева Иванова

Большой Самовец, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.11.1899 ст.

Муж: Леонов Николай Иванович

Битюг-Матрёновка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.02.1907 ст.

Сын: Леонов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Леонов Николай Иванович

Битюг-Матрёновка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Леонов Максим Николаевич

Отец ребёнка: Леонов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Леонов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Леонов Николай Иванович

Битюг-Матрёновка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Леонов Иван Николаевна

Отец ребёнка: Леонов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Леонов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close