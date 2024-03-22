Леонова (Халева) Наталья Нестровна
Место рождения
Дата рождения11.08.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1877 ст.
Отец: Халев Нестор Герасимов
Мать: Халева Параскева Иванова
Бракосочетание
10.11.1899 ст.
Рождение ребёнка
21.02.1907 ст.
Сын: Леонов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Леонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Леонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Леонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Леонов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Леонов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно