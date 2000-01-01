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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Оценочная опись овчинной мастерской Василия Антоновича Голева в с. Матренке Матреновской волости Бобровского уезда. 1909 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Показать все
Опись водяной мельницы сельского общества с. Матренки Матренской волости Бобровского уезда. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Дело 5880.
Опись конной маслобойни жителя с. Матренки Матренской волости Бобровского уезда Ефима Акимовича Баркова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4 Показать все
Опись конной маслобойни жителя с. Матренки Матренской волости Бобровского уезда Андрея Трофимовича Иванникова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
606Матренка, с. каз.при р. Битюге и рч. Малой Матренке.951036813061400Церковь православная. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
288. Матренка, село бывшее государственное, при речке Битюге, дворов 416, жителей 2862, волостное правление (уездный город в 99 верстах), церковь православная, школа, 18 Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Матренка3656селоМатренскаго5303658
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Матренка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8118Битюг-Матреновкасело51°52'с.ш.40°29'в.д.M-37-009
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20658408101с Битюг-Матрёновкасело