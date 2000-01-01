село Битюг-Матрёновка, село Битюг-Матрёновка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Битюг-Матрёновка

Эртильский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Оценочная опись овчинной мастерской Василия Антоновича Голева в с. Матренке Матреновской волости Бобровского уезда. 1909 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Показать все
Опись водяной мельницы сельского общества с. Матренки Матренской волости Бобровского уезда. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4. Дело 5880.
Опись конной маслобойни жителя с. Матренки Матренской волости Бобровского уезда Ефима Акимовича Баркова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 т.4 Показать все
Опись конной маслобойни жителя с. Матренки Матренской волости Бобровского уезда Андрея Трофимовича Иванникова. 1905 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
606Матренка, с. каз.при р. Битюге и рч. Малой Матренке.951036813061400Церковь православная. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Матренская волость
288. Матренка, село бывшее государственное, при речке Битюге, дворов 416, жителей 2862, волостное правление (уездный город в 99 верстах), церковь православная, школа, 18 Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Матренская волость
Матренка3656селоМатренскаго5303658

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Матренская волость
село Матренка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Эртильский район
8118Битюг-Матреновкасело51°52'с.ш.40°29'в.д.M-37-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Эртильский муниципальный район, Битюг-Матрёновское сельское поселение
20658408101с Битюг-Матрёновкасело
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