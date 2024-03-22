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Марина Егорова

Место рождения

Рыбушкино, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1721 ст.

Дата смерти

До 1776 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1721 г.р.

Дети

Около 1754 г.р.
Около 1757 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбушкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михайла Сергеев

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Сергей Михайлов

Отец ребёнка: Михайла Сергеев

Леньково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайла Сергеев

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Горки, Рузский, Московская область
Смерть
До 1776 ст.
Горки, Рузский, Московская область
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