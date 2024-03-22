Марина Егорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721 ст.
Дата смертиДо 1776 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721 ст.
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михайла Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Сын: Сергей Михайлов
Отец ребёнка: Михайла Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайла Сергеев
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1776 ст.