Михайла Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721 ст.
Дата смертиОколо 1797 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721 ст.
Отец: Сергей Лукьянов
Мать: Ефимия Спиридонова
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Марина Егорова
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.
Сын: Сергей Михайлов
Мать ребёнка: Марина Егорова
Бракосочетание
После 1776 ст.
Жена: Васса Константинова
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемник
06.12.1797 ст.
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Павел Демидов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Егорова
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1797 ст.