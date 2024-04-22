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Михайла Сергеев

Место рождения

Горки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1721 ст.

Дата смерти

Около 1797 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1698 г.р.

Мать

Около 1702 г.р.

Жена

Около 1723 г.р.
Около 1721 г.р.

Дети

Около 1754 г.р.
Около 1757 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721 ст.

Отец: Сергей Лукьянов

Мать: Ефимия Спиридонова

Горки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1754 ст.

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Марина Егорова

Леньково, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1757 ст.

Сын: Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Марина Егорова

Леньково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
После 1776 ст.

Жена: Васса Константинова

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемник
06.12.1797 ст.
Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Павел Демидов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Егорова

Покровская церковь, Покров, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Леньково, Рузский, Московская область
Смерть
Около 1797 ст.
Леньково, Рузский, Московская область
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