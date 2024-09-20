Белова (Попова) Мария Антипова
Место рождения
Дата рождения28.01.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Муж: Белов Иван Иванович
Сын: Белов Евфимий Иванов
Отец ребёнка: Белов Иван Иванович
Дочь: Белова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Иванович
Дочь: Хромова (Белова) Елена Иванова
Отец ребёнка: Белов Иван Иванович
Отец ребёнка: Белов Иван Иванович
Дочь: Белова Устинья Иванова
Отец ребёнка: Белов Иван Иванович
Дочь: Белова Пераскева Иванова
Отец ребёнка: Белов Иван Иванович
Отец ребёнка: Белов Иван Иванович
Сын: Попов Николай Иванов
Отец ребёнка: Белов Иван Иванович
Сын: Белов Михаил Иванов
Отец ребёнка: Белов Иван Иванович
Сын: Белов Матфий Иванов
Отец ребёнка: Белов Иван Иванович
Сын: Белов Феодор Иванов
Отец ребёнка: Белов Иван Иванович
Отец ребёнка: Белов Иван Иванович
Сын: Белов Василий Иванов
Отец ребёнка: Белов Иван Иванович
Сын: Белов Петр Иванов
Отец ребёнка: Белов Иван Иванович