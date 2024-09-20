Белова (Попова) Мария Антипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Попова) Мария Антипова

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

28.01.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1858 ст.

Отец: Попов Антип Иовлев

Мать: Попова (Карякина) Мавра Петрова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
28.04.1874 ст.

Муж: Белов Иван Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.01.1875 ст.

Сын: Белов Евфимий Иванов

Отец ребёнка: Белов Иван Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.03.1878 ст.

Дочь: Белова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.05.1879 ст.

Дочь: Хромова (Белова) Елена Иванова

Отец ребёнка: Белов Иван Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.03.1881 ст.

Сын: Белов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.09.1882 ст.

Дочь: Белова Устинья Иванова

Отец ребёнка: Белов Иван Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.10.1883 ст.

Дочь: Белова Пераскева Иванова

Отец ребёнка: Белов Иван Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.11.1884 ст.

Сын: Белов Константин Иванов

Отец ребёнка: Белов Иван Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.04.1886 ст.

Сын: Попов Николай Иванов

Отец ребёнка: Белов Иван Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.09.1887 ст.

Сын: Белов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Белов Иван Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.11.1888 ст.

Сын: Белов Матфий Иванов

Отец ребёнка: Белов Иван Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.05.1890 ст.

Сын: Белов Феодор Иванов

Отец ребёнка: Белов Иван Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.01.1892 ст.

Сын: Белов Александр Иванов

Отец ребёнка: Белов Иван Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.01.1898 ст.

Сын: Белов Василий Иванов

Отец ребёнка: Белов Иван Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.06.1899 ст.

Сын: Белов Петр Иванов

Отец ребёнка: Белов Иван Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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