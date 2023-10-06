Артюхин (Фурцева) Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1910
Дочь: Фурцева Екатерина
Отец ребёнка: Артюхин Алексей
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фурцев Сергей
Отец ребёнка: Артюхин Алексей
Смерть
1972
Причина смерти: Естественная смерть/старость