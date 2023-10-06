Артюхин (Фурцева) Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртюхин (Фурцева) Матрёна

Артюхин (Фурцева) Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

гж
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1910

Дочь: Фурцева Екатерина

Отец ребёнка: Артюхин Алексей

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фурцев Сергей

Отец ребёнка: Артюхин Алексей

Смерть
1972
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close