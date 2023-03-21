Обрезков Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрезков Дмитрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1980

Дата смерти

21.03.2023

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.09.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.03.2023

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