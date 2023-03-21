Обрезков Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1980
Дата смерти21.03.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.09.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.03.2023