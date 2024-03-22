Антоненко Алексей Макеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко Алексей Макеевич

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антоненко Мокий Антонович

Мать: Антоненко Домна Тимофеевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1872 ст.

Дочь: Антоненко Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Антоненко Пелагея Ермолаевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.08.1873 ст.

Дочь: Васечко Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Антоненко Пелагея Ермолаевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.01.1876 ст.

Дочь: Антоненко Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Антоненко Пелагея Ермолаевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1880 ст.

Сын: Антоненко Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Антоненко Пелагея Ермолаевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.09.1883 ст.

Сын: Антоненко Леонтий Алексеевич

Мать ребёнка: Антоненко Пелагея Ермолаевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.04.1889 ст.

Сын: Антоненко Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Антоненко Пелагея Ермолаевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.03.1892 ст.

Дочь: Антоненко Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Антоненко Пелагея Ермолаевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антоненко Пелагея Ермолаевна

Смерть
Неизвестно
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