Антоненко Алексей Макеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1872 ст.
Дочь: Антоненко Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Антоненко Пелагея Ермолаевна
Рождение ребёнка
10.08.1873 ст.
Дочь: Васечко Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Антоненко Пелагея Ермолаевна
Рождение ребёнка
06.01.1876 ст.
Дочь: Антоненко Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Антоненко Пелагея Ермолаевна
Рождение ребёнка
12.11.1880 ст.
Сын: Антоненко Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: Антоненко Пелагея Ермолаевна
Рождение ребёнка
11.09.1883 ст.
Сын: Антоненко Леонтий Алексеевич
Мать ребёнка: Антоненко Пелагея Ермолаевна
Рождение ребёнка
24.04.1889 ст.
Сын: Антоненко Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Антоненко Пелагея Ермолаевна
Рождение ребёнка
08.03.1892 ст.
Дочь: Антоненко Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Антоненко Пелагея Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно