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Туловская (Антоненко) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

06.01.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1876 ст.

Отец: Антоненко Алексей Макеевич

Мать: Антоненко Пелагея Ермолаевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туловский Михаил Дементьевич

Рождение ребёнка
21.03.1911 ст.

Сын: Туловский Яков Михайлович

Отец ребёнка: Туловский Михаил Дементьевич

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.10.1913 ст.

Дочь: Туловская Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Туловский Михаил Дементьевич

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.10.1913 ст.

Дочь: Туловская Фёкла Михайловна

Отец ребёнка: Туловский Михаил Дементьевич

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.08.1916 ст.

Сын: Туловский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Туловский Михаил Дементьевич

Чарга, Саянский муниципальный район, Красноярский край

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