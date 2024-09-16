Туловская (Антоненко) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения06.01.1876 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1876 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1911 ст.
Сын: Туловский Яков Михайлович
Отец ребёнка: Туловский Михаил Дементьевич
Рождение ребёнка
23.10.1913 ст.
Дочь: Туловская Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Туловский Михаил Дементьевич
Рождение ребёнка
23.10.1913 ст.
Дочь: Туловская Фёкла Михайловна
Отец ребёнка: Туловский Михаил Дементьевич
Рождение ребёнка
10.08.1916 ст.
Сын: Туловский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Туловский Михаил Дементьевич