Трусова (Колаева) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Колаев Пётр
Мать: Колаева Мария
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трусов Николай
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Сапрунова Надежда
Отец ребёнка: Трусов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трусов Николай
Смерть
2018