Трусова (Колаева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова (Колаева) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Колаев Пётр

Мать: Колаева Мария

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трусов Николай

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Сапрунова Надежда

Отец ребёнка: Трусов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трусов Николай

Смерть
2018
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