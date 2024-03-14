Осинцова Марфа Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Осинцов Игнатий Архипович
Отец ребёнка: Осинцов Архип Ильич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Архиповна
Отец ребёнка: Осинцов Архип Ильич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марья Архиповна
Отец ребёнка: Осинцов Архип Ильич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Степанида Архиповна
Отец ребёнка: Осинцов Архип Ильич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Катерина Архиповна
Отец ребёнка: Осинцов Архип Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осинцов Архип Ильич
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно