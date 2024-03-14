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Осинцова Марфа Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Осинцов Игнатий Архипович

Отец ребёнка: Осинцов Архип Ильич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Архиповна

Отец ребёнка: Осинцов Архип Ильич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марья Архиповна

Отец ребёнка: Осинцов Архип Ильич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Степанида Архиповна

Отец ребёнка: Осинцов Архип Ильич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Катерина Архиповна

Отец ребёнка: Осинцов Архип Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осинцов Архип Ильич

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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