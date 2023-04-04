Угримов Александр (Шушу) 11.02.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Угримов Александр (Шушу)

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 11.02.1906, Les Avants, Швейцария

умер 1981

Мать
(Гаркави) Надежда1874 г.р.
Отец
Угримов Александр Иванович1874 г.р.
Супруги
Угримова (Муравьева) Ирина Николаевна1903 г.р.
Дети
Хачатурьянц (Угримова) Татьяна1934 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1906

Отец: Угримов Александр Иванович

Мать: (Гаркави) Надежда

Les Avants, Швейцария

Бракосочетание
1932

Жена: Угримова (Муравьева) Ирина Николаевна

Супруг(-а): Александр Александрович Угримов

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Хачатурьянц (Угримова) Татьяна

Мать ребёнка: Угримова (Муравьева) Ирина Николаевна

Смерть
1981

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