Угримов Александр (Шушу)
мужской, родился 11.02.1906, Les Avants, Швейцария
умер 1981
Мать(Гаркави) Надежда1874 г.р.
ОтецУгримов Александр Иванович1874 г.р.
Супруги
Дети
Хачатурьянц (Угримова) Татьяна1934 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1906
Отец: Угримов Александр Иванович
Мать: (Гаркави) Надежда
Les Avants, Швейцария
Бракосочетание
1932
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Хачатурьянц (Угримова) Татьяна
Мать ребёнка: Угримова (Муравьева) Ирина Николаевна
Смерть
1981