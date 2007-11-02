(Баева) Варвара Денисовна
Место рождения
Дата рождения02.12.1916
Дата смерти02.11.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1916
Отец: Баев Дионисий Акимов
Мать: Баева Софья Никифорова
Крещение
03.12.1916
Godparents:села Калабино крестьянин Иларион Максимов Мелихов и того же села крестьянская девица Марфа Григорьева Чуркина | Богородицкая церковь
Смерть
02.11.2007
Похороны
Неизвестно