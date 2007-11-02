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(Баева) Варвара Денисовна

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Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

02.12.1916

Дата смерти

02.11.2007

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1916

Отец: Баев Дионисий Акимов

Мать: Баева Софья Никифорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
03.12.1916
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:села Калабино крестьянин Иларион Максимов Мелихов и того же села крестьянская девица Марфа Григорьева Чуркина | Богородицкая церковь
Смерть
02.11.2007
Похороны
Неизвестно
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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