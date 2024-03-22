Баева Софья Никифорова
Место рождения
Дата рождения06.09.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
06.09.1875
Отец: Антипин Никифор Васильев
Мать: Антипина Анна Авдеева
Крещение
08.09.1875
Godparents:государственный крестьянин Тихон Семенов Мелихов и государственного крестьянина Михаила Фирсова Гритчина жена Мария Яковлева дочь | Богородицкая церковь
Бракосочетание
24.04.1898
Муж: Баев Дионисий Акимов
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
13.06.1899
Сын: Баев Иван Денисов
Отец ребёнка: Баев Дионисий Акимов
Рождение ребёнка
16.01.1903
Сын: Баев Петр Денисов
Отец ребёнка: Баев Дионисий Акимов
Рождение ребёнка
05.02.1905
Сын: Баев Федор Денисович
Отец ребёнка: Баев Дионисий Акимов
Рождение ребёнка
16.02.1908
Отец ребёнка: Баев Дионисий Акимов
Рождение ребёнка
24.02.1910
Отец ребёнка: Баев Дионисий Акимов
Рождение ребёнка
05.11.1912
Отец ребёнка: Баев Дионисий Акимов
Рождение ребёнка
20.10.1914
Дочь: Параскева Денисова
Отец ребёнка: Баев Дионисий Акимов
Рождение ребёнка
02.12.1916
Дочь: Варвара Денисовна
Отец ребёнка: Баев Дионисий Акимов
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно