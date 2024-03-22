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Баева Софья Никифорова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

06.09.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1875

Отец: Антипин Никифор Васильев

Мать: Антипина Анна Авдеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
08.09.1875
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:государственный крестьянин Тихон Семенов Мелихов и государственного крестьянина Михаила Фирсова Гритчина жена Мария Яковлева дочь | Богородицкая церковь
Бракосочетание
24.04.1898

Муж: Баев Дионисий Акимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
13.06.1899

Сын: Баев Иван Денисов

Отец ребёнка: Баев Дионисий Акимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.01.1903

Сын: Баев Петр Денисов

Отец ребёнка: Баев Дионисий Акимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.02.1905

Сын: Баев Федор Денисович

Отец ребёнка: Баев Дионисий Акимов

Рождение ребёнка
16.02.1908

Сын: Баев Порфирий Денисович

Отец ребёнка: Баев Дионисий Акимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.02.1910

Сын: Баев Алексей Денисович

Отец ребёнка: Баев Дионисий Акимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.11.1912

Сын: Баев Михаил Денисович

Отец ребёнка: Баев Дионисий Акимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.10.1914

Дочь: Параскева Денисова

Отец ребёнка: Баев Дионисий Акимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.12.1916

Дочь: Варвара Денисовна

Отец ребёнка: Баев Дионисий Акимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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