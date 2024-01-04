Горох Татьяна (Гончарова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Иван Гончаров Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горох Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горох Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горох Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горох Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горох Михаил
Смерть
Неизвестно