Горох Татьяна (Гончарова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горох Татьяна (Гончарова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ат
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Иван Гончаров Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горох Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горох Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горох Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горох Николай

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горох Михаил

Смерть
Неизвестно
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