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Иван Гончаров Федорович

Место рождения

Вихолка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаров Федорок

Мать: Грек Ефросинья

Вихолка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ковалева Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Гончарова Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Гончарова Алена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Галя Ивановна Гончарова

Мать ребёнка: Не известно

Вихолка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончаров Хима

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаров Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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