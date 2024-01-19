Иван Гончаров Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гончаров Федорок
Мать: Грек Ефросинья
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ковалева Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Гончарова Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Гончарова Алена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Галя Ивановна Гончарова
Мать ребёнка: Не известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончаров Хима
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаров Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно