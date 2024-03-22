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Мельников Андрей Григорьевич

Место рождения

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Григорий Илларионович

Мать: Мельникова Ефросинья Прокопьевна

Увелье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
21.04.1912 ст.

Сын: Мельников Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Мельникова Параскева Сергеевна

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.02.1914 ст.

Сын: Мельников Федор Андреевич

Мать ребёнка: Мельникова Параскева Сергеевна

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.10.1916 ст.

Сын: Мельников Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Мельникова Параскева Сергеевна

Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Параскева Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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