Мельников Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1912 ст.
Сын: Мельников Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Мельникова Параскева Сергеевна
Рождение ребёнка
07.02.1914 ст.
Сын: Мельников Федор Андреевич
Мать ребёнка: Мельникова Параскева Сергеевна
Рождение ребёнка
04.10.1916 ст.
Сын: Мельников Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Мельникова Параскева Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно