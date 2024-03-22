деревня Васильевка, деревня Васильевка, Чановский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Васильевка

Чановский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Чановский район
80276Васильевкадеревня55°21'76°26'N-43-021

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Чат по генеалогии Новосибирской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Чановский муниципальный район, Сельское поселение Щегловский сельсовет
50656434106д Васильевкадеревня

Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Каинский уезд, Карачинская волость
11Дер. Васильевка71815618127
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